Augsburg

06:44 Uhr

Das steckt hinter dem Zoff zwischen FCA-Fans und der Stadt Augsburg

Plus Ultras wehren sich gegen Stadionverbote für drei Personen. Am Sonntag gab es eine Massenschlägerei mit FCA-Fans am Bahnhof in Buchloe. Ordnungsreferent Frank Pintsch reagiert.

Von Michael Hörmann

Hat der FCA ein Problem mit seinen Ultras, also dem harten Kern der Fußballfans? Nein, sagt der Verein. Man distanziere sich aber deutlich von Gewalt. FCA-Fans waren wiederholt negativ aufgefallen. Wegen Pyrotechnik bei drei Spielen musste der FCA knapp 100.000 Euro Strafe zahlen. In Mainz gab es eine Massenschlägerei vor dem Spiel. Nach dem jüngsten Auswärtsspiel in Darmstadt demolierten FCA-Fans drei Zugabteile und hinterließen einen Schaden von 8000 Euro. Am Sonntagabend gab es eine Schlägerei am Bahnhof in Buchloe. Ausgangspunkt war ein Fußballspiel in Österreich. Auch hier waren Augsburger Fans unmittelbar beteiligt. Ein Zug wurde erheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Was ist los mit den Ultras?

Schlägerei in Buchloe: Linzer Anhänger stürmen Zug mit FCA-Fans

Am Sonntagabend kam es in Buchloe zur Massenschlägerei von etwa 100 Anhängern verfeindeter Fangruppen. Gegen 21.30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, dass es in einem Zug und auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Buchloe zu einer Schlägerei gekommen sei. Auch von Schüssen war die Rede. 63 Streifen verschiedener Präsidien und der Bundespolizei fuhren zum Einsatzort. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Als die ersten Streifen eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits unter anderem mit einem Zug in Richtung Augsburg beziehungsweise mit Autos entfernt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den gemeldeten vermeintlichen Schüssen um Pyrotechnik. Ersten Ermittlungen zufolge fand um 17 Uhr in Bregenz das Spiel zwischen Blau-Weiß Linz und Austria Lustenau statt. Lustenau wird von FCA-Fans unterstützt, so auch in Bregenz. Vermutlich hatten 20 bis 30 maskierte Linzer Hooligans am Bahnhof Buchloe auf das Eintreffen der Augsburger gewartet. Beim Halt des Go-Ahead-Zugs stürmten die Linzer den Zug. Er wurde so beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, so die Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen