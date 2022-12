Würzburg

15:20 Uhr

Leiche am Würzburger Kompostwerk: Polizei bestätigt Fund eines Toten in Container

Leiche am Kompostwerk in Würzburg: Die Polizei versucht aktuell zu klären, wer der Tote ist, der am Mittwochmittag im Container-Bereich gefunden wurde.

Plus Aktueller Einsatz von Kriminalpolizei und Rechtsmedizin am Stadtrand von Würzburg: Am Kompostwerk wurde eine männliche Leiche gefunden. Was bislang bekannt ist.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Schock an diesem Mittwochmittag in Würzburg: Am Kompostwerk am Stadtrand ist die Leiche eines Mannes gefunden worden, der offenbar durch einen Kopfschuss zu Tode kam. Nach Informationen dieser Redaktion wurde der Tote im Bereich des städtischen Geländes in der Nähe des Müllheizkraftwerkes in der Kitzinger Straße entdeckt.

