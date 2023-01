Trotz starker Leistung: Hansa Rostock verliert Jahresauftakt

Hansa Rostock liefert zum Jahresauftakt eine starke Leistung ab. Dennoch steht am Ende ein 0:2 beim Aufstiegskandidaten Heidenheim und die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Patrick Glöckner.

Trotz starker Leistung ist Zweitligist FC Hansa Rostock mit einer Niederlage in das Fußball-Jahr 2023 gestartet. Die Mecklenburger unterlagen am Samstag zum Rückrundenauftakt beim Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim mit 0:2 (0:0) und verloren erstmals im dritten Spiel unter ihrem neuen Trainer Patrick Glöckner. "Es war das erwartet schwere Spiel. Man hat gesehen, dass Heidenheim sehr effizient ist. Wir haben gut dagegengehalten. Vom Engagement, der Laufleistung und dem Kampf kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte der 46-Jährige.

Tim Kleindienst (80. Minute) und Florian Pick (88.) erzielten vor 9627 Zuschauern in der Voith-Arena die Tore für die Heidenheimer, die daheim weiter ungeschlagen sind. Wie erwartet sahen sich die in Bestbesetzung angetretenen Gäste bei der besten Heimmannschaft der Liga von Beginn an in die Defensive gedrängt. Die neu formierte Abwehrkette um Rick van Drongelen, der sich in der langen Vorbereitung einen Stammplatz erkämpft hatte, stand jedoch auch zur Freude der 2000 mitgereisten Hansa-Fans äußerst sicher und ließ kaum etwas zu.

Schlussmann Markus Kolke hatte im ersten Abschnitt so gut wie nichts zu tun. Wirklich eingreifen musste Rostocks Kapitän lediglich in der 33. Minute, als er eine Flanke von Jan-Niklas Beste vor Heidenheims Angreifer Denis Thomalla abfing und ins Seitenaus lenkte. Für Kolkes Gegenüber Kevin Müller, der bei Hansa ausgebildet worden war, war die erste Halbzeit noch geruhsamer. Er bekam gar keine Arbeit und wäre doch geschlagen gewesen, wenn Rostocks Mittelstürmer John Verhoek in den letzten Sekunden der ersten Halbzeit nach einer Flanke von Nico Neidhardt mit der Fußspitze noch an den Ball gekommen wäre.

Nach einer knappen Stunde waren die Rostocker noch näher an der zu diesem Zeitpunkt nicht einmal unverdienten Führung. Verhoek hatte allerdings erneut Pech, weil sein Kopfball nach einer Flanke von Kevin Schumacher das Lattenkreuz touchierte. Die Gastgeber hatten in der Schlussphase mehr Glück. Erst köpfte Kleindienst umringt von Rostocker Abwehrspielern zur glücklichen Führung ein, dann machte der eingewechselte Pick den neunten Heimsieg perfekt.

(dpa)