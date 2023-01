Heidenheim-Coach: "Werden Aufstieg als Ziel nicht ausrufen"

Obwohl der 1.

FC Heidenheim vor der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga auf dem dritten Platz steht, bleibt Trainer Frank Schmidt demütig. "Natürlich tun wir alles dafür, unseren erspielten Platz zu verteidigen. Aber dennoch können und werden wir jetzt nicht den Aufstieg als Ziel ausrufen", sagte er im "Kicker"-Interview (Donnerstag).

Zwar starten die Heidenheimer selbstbewusst in die zweite Saisonhälfte. Schmidt sieht andere Teams aber besser aufgestellt, "weil sechs, sieben Mannschaften aufgrund ihrer Möglichkeiten eigentlich am Ende vor uns stehen", sagte der 49-Jährige vor der Partie gegen den FC Hansa Rostock am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Zu den Topfavoriten gehört für den Heidenheimer Coach der Hamburger SV. "Ich bleibe dabei, er ist der erste Anwärter. Wobei man auch Darmstadt nicht unterschätzen darf, die Mannschaft weiß genau, was sie macht und machen muss, um oben zu bleiben", sagte Schmidt, der nichts davon wissen möchte, dass der FCH der Rolle des Außenseiters entwachsen ist. "Wir sind zwar in den vergangenen Jahren auch in puncto Finanzen kontinuierlich gewachsen, doch unverändert weit davon entfernt, ein Schwergewicht zu sein", sagte er mit dem Verweis auf die immer wieder abwandernden Leistungsträger.

(dpa)