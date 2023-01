Raum zurück in Leipzigs Startelf: Premiere für Kastanaras

WM-Teilnehmer David Raum hat sich in die Startelf von RB Leipzig zurückgekämpft.

Der linke Verteidiger beginnt am Freitagabend (20.30 Uhr/ DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart für den zuletzt formstarken Marcel Halstenberg. Trainer Marco Rose gibt im zentralen Mittelfeld zudem Konrad Laimer eine Pause. Für den österreichischen Nationalspieler startet Amadou Haidara, für den unter der Woche der englische Erstligist Brighton ein Angebot abgegeben hatte. Leipzig hat jedoch keine Absicht, Haidara zu verkaufen.

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia muss diverse Verletzte ersetzen. Chris Führich, der erstmals in der Startelf stehende Thomas Kastanaras und Luca Pfeiffer bilden einen komplett neuen Angriff. In der Abwehr fehlt Konstantinos Mavropanos, dafür rückt Waldemar Anton in die Innenverteidigung.

"Ich habe überlegt, ob es in meiner Karriere schon passiert ist, dass fünf von der Startelf drei Tage später nicht können. Ich glaube nicht, dass ich es erlebt habe. Das ist ein Schlag, keine Frage. Aber wir haben es nicht weiter thematisiert", sagte Labbadia bei DAZN.

