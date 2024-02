MTV-Volleyballerinnen träumen vom Halbfinale

Noch nie haben es die Stuttgarter Volleyballerinnen in der Champions League ins Halbfinale geschafft. Nun ist zumindest die Ausgangslage für das Rückspiel in Istanbul mehr als ordentlich.

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart dürfen auf den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Champions League hoffen. Der deutsche Meister erarbeitete sich im Hinspiel gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstagabend durch das 3:2 (22:25, 26:24, 19:25, 25:20, 15:10) nach Sätzen eine gute Ausgangslage. Das entscheidende Duell findet am 28. Februar in der türkischen Metropole statt. Bisher war für die Stuttgarterinnen in der Königsklasse immer im Viertelfinale Endstation.

Angeführt von seiner Top-Angreiferin Krystal Rivers zeigte der Bundesligist gegen den favorisierten Tabellenführer der Türkei, der als Erster des Pools C anders als der MTV keine Playoff-Runde absolvieren musste, eine starke Teamleistung. Vor allem in den letzten beiden Durchgängen hatten die nervenstarken Schwäbinnen das Momentum auf ihrer Seite.

(dpa)