Wenige Unwettereinsätze - auch in kommenden Tage Starkregen

Im Südwesten rücken die Einsatzkräfte in der Nacht nur selten wegen witterungsbedingter Vorfälle aus. Auch für die kommenden Tage sagt der DWD vielerorts Gewitter und Starkregen voraus.

Trotz Gewitters und teils heftigen Regenfällen ist es in Baden-Württemberg in der Nacht auf Donnerstag ruhig geblieben. Es habe keine bis wenige witterungsbedingte Einsätze gegeben, teilten die Polizeipräsidien im Südwesten am Morgen auf Nachfrage mit. "Trotz Unwetterwarnung" sei die Lage "entspannt" geblieben, sagte etwa ein Sprecher der Polizei aus Ludwigsburg.

Auch für Donnerstag sagten die Meteorologinnen und Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) teils kräftige Gewitter mit hohem Potenzial für auch unwetterartigen Starkregen sowie stürmische Böen voraus. Die Temperaturhöchstwerte reichen demnach von 14 bis 21 Grad. In der Nacht auf Freitag wird den Angaben zufolge gebietsweise anhaltender, unwetterartiger Regen erwartet.

Für Freitag prognostizierte der DWD im Südwesten teils kräftigen, länger anhaltenden Regen. Der Niederschlag soll im Tagesverlauf nach Norden abziehen. Die Temperaturen liegen höchstens zwischen 12 und 18 Grad. In der Nacht auf Samstag bleibt es im Norden wolkig und regnerisch, ansonsten lockert es laut DWD weiter auf.

