Schöffen für Gerichte gesucht - Tausende Stellen vakant

Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges geht von einer regen Beteiligung bei der Wahl von Tausenden neuen Schöffinnen und Schöffen für die Land- und Amtsgerichte in diesem Jahr aus.

Bei der Schöffenwahl müssen 7000 vakante Stellen für den nächsten Fünf-Jahres-Turnus besetzt werden. In der kommenden Amtsperiode (2024 bis 2028) werden Hauptschöffen sowie Ersatz-, Jugend- und Jugendersatzschöffen benötigt. Schöffen brächten spezielle Sachkunde, Lebens- und Berufserfahrung ein, sagte Gentges. So flössen auch nichtjuristische Wertungen und Überlegungen in Gerichtsverfahren mit ein. Details zur Wahl will die CDU-Politikerin am Montag (11.00) in Stuttgart veröffentlichen.

Die Rechtsprechung in Deutschland ist nicht allein Sache ausgebildeter Juristinnen und Juristen. An Amts- und Landgerichten sprechen auch Schöffen als ehrenamtliche Laienrichter in Strafprozessen Recht - gemeinsam und gleichberechtigt mit ausgebildeten hauptamtlichen Richterinnen und Richtern.

(dpa)