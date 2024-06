Teure Ausstellungsstücke aus Auto eines Juweliers gestohlen

Aus dem Auto eines Juweliers ist im Bodenseekreis Goldschmuck im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags gestohlen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen ein oder mehrere Täter am Sonntag wohl die Scheibe des Wagens auf und stahlen den Schmuck während der Abbaumaßnahmen einer Messe in Friedrichshafen. Der Juwelier war nach Angaben der Polizei Messeaussteller, bei dem gestohlenen Schmuck handelt es sich einem Sprecher zufolge um Ausstellungsstücke. Das Auto des Juweliers war demnach zwischen zwei Messehallen abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Ermittlungen dauern an.

(dpa)