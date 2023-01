Mann versucht seine Ex mit Messer zu töten

Ein 36-Jähriger ist wegen versuchten Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin festgenommen worden.

Der Mann habe die 34-Jährige am Donnerstag in einer Straße in Ludwigsburg abgepasst und mit einem Messer auf sie eingestochen, teilte die Polizei mit.

Anschließend sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet, konnte jedoch etwa zwei Stunden später festgenommen werden. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Das 34-jährige Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

(dpa)