Kreis Ravensburg

vor 41 Min.

Mann schläft mit mehr als vier Promille in Kirche

Ein stark betrunkener Mann hat sich einen besonderen Ort zum Schlafen gesucht: In der Spitalkirche in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) suchte er Zuflucht vor den kalten Außentemperaturen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach verständigte ein Zeuge die Beamten am Samstag, weil er sich Sorgen um den 39-jährigen, schlafenden Mann gemacht habe. Mehr als vier Promille zeigte laut Polizeiangaben ein Atemalkoholtest bei diesem an. Der 39-Jährige kam in Gewahrsam und zur Versorgung in eine Klinik. Mitteilung der Polizei (dpa)

