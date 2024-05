Mit Schrotmunition auf Katze geschossen

Mit Schrotmunition ist eine Katze in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) angeschossen worden.

Das Tier wurde am Mittwoch bei Untermooweiler gefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Kopf der Katze wurden zwei Schrotkugeln entdeckt, die eine Tierärztin entfernte. Allerdings war das Tier so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Zum Täter und zur Waffe war zunächst nichts bekannt. Auch blieb unklar, wem die Katze gehörte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)