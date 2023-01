Schüler versprüht Pfefferspray: Atemreizungen bei Klasse

Ein 12-Jähriger hat Pfefferspray in einem Klassenzimmer versprüht, woraufhin die ganze Klasse und die Lehrerin Atemreizungen erlitten.

Drei Schüler gingen deswegen am Donnerstag zum Arzt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Trotz sofortigen Öffnens der Fenster hätten die Lehrerin und Klassenkameraden in der Schule in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) mit den Folgen zu kämpfen gehabt. Der Junge hatte das mitgebrachte Pfefferspray laut Polizei wohl aus Neugier in ein Waschbecken im Klassenraum gesprüht.

(dpa)