Spielgruppen für ukrainische Kinder können sinnvoll sein

Im Ringen um mehr Kita-Plätze und verlässliche Öffnungszeiten hält der Gemeindetag es für sinnvoll, ukrainische Flüchtlingskinder zumindest zeitweise in Spielgruppen zu betreuen - langfristig sei das aber keine Option.

"Spielgruppen für ukrainische Kinder als zusätzliche Betreuungsform können sinnvoll sein, weil sie den Kindern den Kontakt zu anderen Kindern ermöglichen und Eltern stundenweise entlasten können", sagte ein Sprecher des Gemeindetags Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Langfristig müsse die Integration das Ziel sein. Heißt: "Dass Kinder mit Fluchterfahrung wie alle Kinder den Zugang zur frühkindlichen Bildung haben und die Möglichkeit bekommen, die deutsche Sprache und Kultur zu erlernen, um hier gut anzukommen."

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hatte in einem Gespräch der Wochenzeitung "Die Zeit" vorgeschlagen, ukrainische Flüchtlingskinder in Spielgruppen statt in Kitas unterzubringen. "Momentan haben die Kinder von Geflüchteten das gleiche Recht auf einen Kita-Platz wie alle anderen. Da kann man Abstriche machen", sagte Palmer, der oft mit seinen Aussagen polarisiert. Wer neu in Tübingen ankomme, benötige nicht dasselbe Betreuungsangebot wie beispielsweise die alleinerziehende berufstätige Mutter, die bei dem Gespräch dabei war. Palmer sagte weiter: "Mir ist klar, dass mir so ein Vorschlag den Vorwurf der Diskriminierung einbringen würde, aber er entlastet die Kitas."

Das Format der Spielgruppe gebe es in Baden-Württemberg schon sehr lange, hieß es nun beim Gemeindetag. Schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs kämen solche Gruppen als ein erstes Angebot der sozialen Betreuung wieder verstärkt in den Blick. Städte und Gemeinden bräuchten "flexible Handlungsoptionen", um trotz des Personalmangels in den Kitas eine verlässliche frühkindliche Betreuung zu ermöglichen. "Spielgruppen wie oben beschrieben, können für den Anfang die Kitas entlasten, aber auch sie sind für die Kinder keine langfristigen Optionen", betonte der Sprecher.

(dpa)