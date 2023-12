Pforzheim

Auto gerät auf Gehweg und verletzt Fußgänger tödlich

Ein Autofahrer ist am Freitag in Pforzheim in einer Kurve auf den Bürgersteig geraten und hat einen Fußgänger tödlich verletzt.

Der 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Weshalb der gleichalte Autofahrer in der leichten Linkskurve geradeaus weiter auf den Bürgersteig gefahren war, soll nun ein Gutachter klären, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe einen Schock erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die betroffene Arlingerstraße blieb zwischenzeitig gesperrt. PM Polizei (dpa)

