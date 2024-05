40-Jähriger bei Kletterunfall in Stuttgart tödlich verletzt

Bei dem Absturz in einer Stuttgarter Kletterhalle hat sich ein 40-Jähriger tödliche Verletzungen zugezogen.

Die Ursache für den Sturz aus 14 Metern Höhe war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann an der Kletterwand mit einem Seil gesichert gewesen. Nach dem Vorfall am Dienstagabend nahm die Kriminalpolizei Ermittlungen auf.

(dpa)