Psychisch Verwirrter stört beim Sportabitur und belästigt

Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat in einer Schule in Pforzheim Schüler geschlagen und belästigt und die Sportabiturprüfungen gestört.

Er kam in eine psychiatrische Einrichtung, wie die Polizei mitteilte. Der 21-Jährige soll am Dienstagmorgen das Schulgelände betreten und die Aula, eine Cafeteria und ein Klassenzimmer aufgesucht haben. Laut Polizei gab er an, jemanden zu suchen. Im Anschluss ging er in die Sporthalle, wo Schüler das Sportabitur absolvierten. Dort soll er eine erwachsene Schülerin auf den Mund geküsst, einen Schüler im Schritt berührt und zwei weitere Schüler mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Letztere wurden leicht verletzt. In einem Koffer, den der Mann in der Schule abstellte, befand sich vorwiegend Kleidung. Die Schulleitung rief die Polizei. Beamten nahmen ihn fest.

(dpa)