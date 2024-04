Sport

Mannheim bewirbt sich um Handball-WM 2027

Kroatiens Fans unterstützen ihre Mannschaft. Kroatische Fans jubeln in Mannheim.

Die Handball-Spiele der EM 2024 in Mannheim waren ein Erfolg. Nun meldet Mannheim auch Interesse an der WM 2027 an.

Die Mannheimer SAP Arena will Spielort der Handball-Weltmeisterschaft 2027 werden. Das bestätigte Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch). "Mit der Bewerbung möchten wir nahtlos an den überragenden Erfolg der zwölf Vorrundenspiele der Handball-EM 2024 anknüpfen", sagte Hopp. Seiner Meinung nach habe die "riesige Ticketnachfrage" beim zurückliegenden Heim-Turnier Anfang des Jahres "einmal mehr gezeigt, dass die Metropolregion Rhein-Neckar eine wahre Handball-Hochburg und die Begeisterung für die Sportart im Großraum Mannheim immens ist." Der Deutsche Handballbund hatte zuletzt bekannt gegeben, dass sich elf Arenen beworben haben. Vor Mannheim hatte auch die Stadt Stuttgart bereits Interesse bekundet, die WM in die baden-württembergische Landeshauptstadt zu holen. Eine Entscheidung über die WM-Standorte soll noch in diesem Jahr fallen. Bei der EM 2024 wurden die Spiele zweier Vorrundengruppen in Mannheim ausgetragen. Übersicht SAP Arena (dpa)

