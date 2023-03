Auto kracht in Traktor: ein Mensch schwer verletzt

Ein Auto ist bei Straßberg (Zollernalbkreis) in einen Traktor gekracht - die Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Laut Polizei war die 53-Jährige am Freitagabend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den vorausfahrenden Traktor gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Traktor mittig in zwei Teile zerbrach, wodurch eine große Menge an von der Polizei nicht näher erläuterten Betriebsstoffen austrat. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der 70-jährige Traktorfahrer wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gefahren, durfte dieses aber am selben Abend wieder verlassen.

(dpa)