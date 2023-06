Wie sieht die Baustelle der Zukunft aus?

Plus Selbstfahrende Dampfwalzen, Bauleiter mit VR-Brille, Drohnen über dem Gelände – die Zukunft des Bauens klingt spektakulär. Doch hierzulande ist die Zukunft ein schwieriges Geschäft.

Wenn Bau-Präsident Peter Hübner über die Zukunft seiner Branche redet, dann wäre er oft schon mit der Gegenwart anderer Branchen zufrieden. Zum Beispiel, wenn beim Bauamt ein Antrag eingereicht wird. Hübner hätte es gerne so, wie bei einer Bestellung im Internet. Das eigene Handy sagt einem, ob die Ware schon versendet wurde, wo sie sich aktuell befindet und wann sie ankommt.

Wenn Hübner aber einen Bauantrag bei der Behörde abgibt, dann hört er danach wochenlang nichts. Er weiß nicht, wo es vielleicht hakt und wie er gegensteuern könnte. Bauministerin Klara Geywitz ( SPD) hat versprochen, dass Ende des Jahres digitale Bauanträge gestellt werden können. "Schau mer mal, ob er kommt", sagt Hübner und es schwingt Pessimismus in seiner Stimme mit.