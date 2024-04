Interview

12:00 Uhr

Warum leben in Deutschland so wenige Menschen in eigenen Wohnungen?

In Deutschland haben weniger Haushalte Wohneigentum als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Plus In kaum einem Land in Europa leben weniger Haushalte in den eigenen vier Wänden. Warum das so ist und wie es anderswo um die Wohneigentumsquote steht, beschreibt Tobias Just im Interview.

Warum wohnen in Deutschland so wenige Menschen in ihren eigenen Wohnungen – gerade im Vergleich mit anderen Ländern in der EU?



Tobias Just: Ein Grund ist unser historisches Erbe. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die Teilung Deutschlands zwei Schocks, durch die Wohneigentumsbildung in Ostdeutschland über Jahrzehnte kaum und in Westdeutschland schwer möglich war. Weil es nach dem Krieg und auch nach der Wiedervereinigung einen massiven Immobilienaufbaubedarf gab, baute der Staat selbst umfangreich Mehrfamilienhäuser oder subventionierte das. Und er stellte selbst Wohnungen bereit. Das war häufig durch subventionierte Mieten sehr attraktiv, sodass sich der Umzug ins Eigenheim nicht immer lohnte. So war früher Wohneigentumsbildung noch schwieriger als heute, obwohl die Preise jetzt so hoch sind, weil eben Mieten im Vergleich günstig waren. Das wirkte wie eine Sperre gegen Wohneigentumsbildung. In anderen Ländern gab es das weniger.

Wie sah es denn anderswo in Europa aus?



Just: In einigen Ländern wie Spanien und Großbritannien war Mietwohnungsbau über Jahrzehnte so stark reguliert, dass sich Investoren aus diesem Segment zurückgezogen haben. Dementsprechend ist die hohe Wohneigentumsquote dort zusätzlich das Ergebnis einer unschönen Art der Mietwohnungsregulierung. Denn sie hilft weder Investoren noch langfristig den Mietern, weil keine Mietwohnungen zustande kommen.

