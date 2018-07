vor 19 Min.

17-Jähriger löst mit Schreckschusspistole Großeinsatz aus Bayern

Die Polizei rückte im oberbayerischen Puchheim mit einem Großaufgebot an, weil ein Jugendlicher andere mit einer Schreckschusspistole bedroht hatte.

Ein 17-Jähriger hat in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit einer Schreckschusspistole einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war der 17-Jährige zusammen mit einem Begleiter in einer Wohnsiedlung unterwegs gewesen, als den beiden zwei weitere Jugendliche entgegenkamen.

Der 17-Jährige soll sich den anderen beiden mit seinem Begleiter in den Weg gestellt und Schüsse auf den Boden abgefeuert haben. Die von Anwohnern alarmierte Polizei rückte mit mehr als zehn Streifen und einem Hubschrauber an. Sie nahm den polizeibekannten Jugendlichen fest. Das Fazit der Polizei: "Viel Wind um nichts." Wieso der Jugendliche mit der Schreckschusspistole geschossen hatte, war am Samstag noch unklar. (dpa/lby)

