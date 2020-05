vor 51 Min.

23-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Teisendorf

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwoch in Teisendorf ereignet.

In Teisendorf hat ein Lkw-Fahrer offenbar einen 23-Jährigen auf einem Motorrad übersehen. Beim darauffolgenden Zusammenprall starb der junge Mann.

In Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, ist es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein laut Polizei mit seinem Lkw-Zug die Staatsstraße von Schönram kommend in Richtung Teisendorf entlang.

Lastwagen rammt Motorrad in Teisendorf: 23-Jähriger tot

Auf Höhe des Weilers Eichham wollte er demnach nach links in Richtung Weildorf abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er offenbar einen 23-jährigen Motorradfahrer, der auf der Straße in Gegenrichtung unterwegs war. Auf der Fahrspur in Richtung Schönram prallte der Motorradfahrer in die rechte Seite des Lkw. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und erlag diesen nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer erlitten einen Schock.

Teisendorf: Stundenlange Straßensperrung nach tödlichem Unfall

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Straße für dreieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Traunstein war ein Sachverständiger vor Ort, der zusammen mit den Beamten der Polizeiinspektion Freilassing die Unfallaufnahme durchführte. Das Motorrad und der Lkw-Zug wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 6000 Euro. (AZ)

