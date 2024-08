1860 München feiert ersten Saisonsieg

Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die «Löwen» gewannen nach drei Niederlagen am Stück beim 2:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt ihr erstes Spiel in dieser Saison. Damit konnte sich auch Trainer Argirios Giannikis etwas Luft verschaffen.

Maximilian Wolfram sorgte in der 5. Minute für den perfekten Start der Münchner im stimmungsvollen Bayern-Derby. Julian Guttau (64.) erhöhte nach der Pause gegen defensiv zu anfällige Ingolstädter. Der Anschlusstreffer von Pascal Testroet (86.), der einen an ihm verübten Strafstoß verwandelte, kam zu spät. Für den TSV war es der erste Sieg im vierten Spiel, die Ingolstädter kassierten dagegen ihre zweite Niederlage.