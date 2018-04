vor 20 Min.

35-Jährige stirbt nach Unfall mit Lkw Bayern

Ein Lkw kommt von seiner Fahrbahn ab, prallt frontal gegen einen entgegenkommenden Fiat: Bei Wangen im Allgäu ist eine 35-Jährige nach einem Unfall gestorben.

Am Dienstagmittag ist eine 35-jährige Frau nach einem Unfall gestorben. Ein 46-Jähriger war mit seinem 40 Tonnen schweren Lkw von Leupolz in Richtung Wangen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, kam er auf das rechte Bankett ab, lenkte zurück und geriet in die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Lkw mit dem entgegenkommenden Fiat der 35-Jährigen zusammen.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und später von der Feuerwehr befreit. Die Verletzungen waren allerdings so schwer, dass die 35-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sein Fahrzeug bei dem Zusammenprall ebenfalls umgekippt war. Ein weiteres Auto wurde durch umherfliegende Teile beschädigt.

Die Unfallstelle war noch am späten Dienstagnachmittag gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. (AZ)

Themen Folgen