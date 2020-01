15:20 Uhr

48-Jähriger nach Rodelunfall im Allgäu schwer verletzt

Ein Mann verletzt sich beim Rodeln in Schwangau schwer. Er stürzt 30 Meter in die Tiefe. Sein Mitrodler kommt ohne Verletzungen davon.

Etwa 30 Meter ist ein Rodler im Allgäu in die Tiefe gestürzt und hat dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten. Vermutlich sei der 48-Jährige mit seinem Rennschlitten zu schnell um die Kurve gefahren und dann den Abhang hinuntergestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Rodler wird im Allgäu verletzt - Polizei schließt Alkoholeinfluss nicht aus

Der Mann machte am Mittwochnachmittag zusammen mit einem Bekannten eine Rodeltour in Schwangau (Landkreis Ostallgäu). Der 48-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sein 49-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schließt Alkoholeinfluss als Unfallursache nicht aus. (dpa)

