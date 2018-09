vor 33 Min.

7000 Menschen demonstrieren für bezahlbare Wohnungen Bayern

In München haben am Samstag mehrere tausend Menschen für bezahlbare Wohnungen demonstriert.

Die Polizei gab die Teilnehmerzahl am Nachmittag mit 7000 an.

Unter dem Motto #ausspekuliert protestierten die Menschen gegen Mietwucher, Spekulantentum, Luxussanierungen und Wohnungsnot. Aufgerufen zu der Demonstration hatten mehr als 90 Organisationen, darunter Parteien und Gewerkschaften. München ist die Stadt mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland.

Am kommenden Freitag findet im Kanzleramt ein Wohngipfel statt. Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der Mieterbund, die Gewerkschaften und die Bauwirtschaft wollen über die Schaffung von neuen, bezahlbaren Wohnungen beraten. (afp)

