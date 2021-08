80. Geburtstag

Rückblick auf ein Lebenswerk: Fritz Wepper wird 80

Plus Als Schauspieler ist Fritz Wepper eine Legende. Privat ließ er es auch mal gerne krachen. Wie er sich nach einer Krebsdiagnose zurück ins Leben kämpft.

Von Josef Karg

Eines gleich mal vorweg: Auch wenn er in der Rolle des Harry Klein als Assistent von Horst Tappert in der Serie „Derrick“ lange Jahre mit dem berühmten Satz „Harry, hol schon mal den Wagen“ wohl manchmal aufgezogen wurde, gehört der Münchner Fritz Wepper zu den großen noch lebenden deutschen Schauspielern. Und selbst wenn es am Ende vielleicht die Fernsehserien sein werden, die von ihm in Erinnerung bleiben, und nicht eine berühmte Rolle, wie die in dem mit acht Oscars prämierten Film „Cabaret“ aus dem Jahr 1972, tut das seinem Erfolg keinen Abbruch.

