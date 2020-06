vor 48 Min.

81-jähriger Rentner ertrinkt im Thansauer See in Rohrdorf

Ein 81-jähriger Mann ist am Sonntag im Thansauer See im Landkreis Rosenheim ertrunken. Er war mit seiner Frau schwimmen gegangen. Die Todesursache ist unklar.

Am Sonntagnachmittag ist ein 81-jähriger Mann im Thansauer See in Rohrdorf ertrunken. Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften suchte an dem Gewässer erfolglos nach dem vermissten 81-jährigen Schwimmer. Taucher fanden dann nach zwei Stunden den leblosen Körper am Grund des Sees. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und der Todesursache.

Thansauer See: 81-Jähriger war mit seiner Frau schwimmen

Am Sonntagnachmittag waren der 81-jährige Rentner aus dem Landkreis München und seine Ehefrau im Thansauer See, Landkreis Rosenheim, zusammen schwimmen gegangen. Der 81-Jährige war nach einigen Minuten wieder umgekehrt. Als seine Frau wenig später zum Badeplatz zurückkam, war der Mann verschwunden. Gegen 16 Uhr wurde deshalb ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften von Polizei, Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz und Wasserrettung an den See gerufen.

Für den 81-jährigen kam jede Hilfe zu spät, als ihn die Taucher fanden. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm umgehend die Ermittlungen zu dem Vorfall. Es wird derzeit von einem tragischen Badeunfall ausgegangen. Das Kriseninterventionsteam betreute die Ehefrau des Toten. (AZ)

