vor 34 Min.

91-Jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in Peiting

Der Mann war laut Polizei nicht angeschnallt. Er starb noch am Unfallort. Möglicherweise löste ein akutes gesundheitliches Problem den Unfall aus.

Ein 91 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Wagen gestorben. Er war nicht angeschnallt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei am Montagabend in Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) zuerst gegen mehrere parkende Fahrzeuge geprallt, dann gegen Bäume am Straßenrand. Der Mann starb noch am Unfallort, andere Menschen waren nicht beteiligt. Laut Polizei hatte der 91-Jährige beim Fahren möglicherweise ein akutes gesundheitliches Problem. Näheres soll eine Obduktion zeigen. (dpa)

Themen folgen