vor 50 Min.

A9: Zwei junge Autofahrer überleben schweren Unfall Bayern

Ein 23-Jähriger kam in der Nacht auf Freitag mit seinem Wagen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Er und sein 21-jähriger Mitfahrer überleben den Unfall leicht verletzt.

Ein Trümmerfeld auf 200 Metern - zwei junge Männer haben einen schweren Unfall in der Nacht zum Freitag auf der A9 leicht verletzt überstanden. Nach Polizeiangaben kam der 23 Jahre alte Fahrer in einer Rechtskurve bei Berg (Landkreis Hof) mit seinem Wagen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Retter brachten ihn und seinen 21 Jahre alten Beifahrer ins Krankenhaus. Die Autobahn war nach dem Unfall gegen Mitternacht für rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 65.000 Euro. (dpa/lby)

