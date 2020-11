vor 19 Min.

Ärger in der Beautybranche: Wird mit zweierlei Maß gemessen?

Plus Friseursalons sind offen, Kosmetik- und Nagelstudios mussten schließen. Die Betreiber können das nicht nachvollziehen. Welche Argumente sie vorbringen.

Von Stephanie Sartor

Wenn man so will, dann befinden sich die vielen Tausend Beautysalons, Nagelstudios, Kosmetikinstitute und Day-Spas in einem Schönheitsschlaf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nur: Dass sie danach erholt aufwachen, ist eher unwahrscheinlich. Denn für viele Betreiber ist die Zwangspause, in die sie wegen des Teil-Lockdowns geschickt wurden, ein Albtraum.

Seit die Betriebe Anfang November schließen mussten, plagen die Menschen, die in der Branche arbeiten, nicht nur finanzielle Sorgen. Sondern auch das ungute Gefühl, dass bei der ganzen Sache mit zweierlei Maß gemessen wird. Denn während sie schließen mussten, dürfen Frisöre weiterarbeiten.

In manchen Bundesländern sind Kosmetikbetriebe geöffnet

Der Berufsverband der Fachkosmetiker und Fachkosmetikerinnen in Deutschland, der die Interessen von Kosmetikbetrieben, Nagelstudios und Wellnessbereichen vertritt, hat sich deshalb in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewandt. In dem Schreiben bittet der Verband darum, sich dafür einzusetzen, dass Kosmetikbetriebe bundesweit wieder öffnen dürfen – auch vor dem Hintergrund, dass sie in manchen Bundesländern weiterhin Kunden behandeln dürften.

„Im Zuge der Gleichbehandlung sollte damit allen Betrieben das Weiterarbeiten in allen Bundesländern ermöglicht werden – auch im Hinblick auf die von den Maßnahmen nicht betroffenen Friseurbetriebe, die ebenfalls weiter Kunden empfangen können“, heißt es in dem Schreiben. Und: „Wir möchten gar nicht die Frage erörtern, ob kosmetische Behandlungen wichtig sind oder nicht, doch geben wir zu bedenken, dass man sicher auch vier Wochen ohne Haareschneiden überlebt.“

Haare dürfen weiterhin geschnitten werden. Bild: Carsten Rehder, dpa

Eine, die sich über diese Ungleichheit ärgert, ist Jasmin Kempter, die in Herbertshofen im Landkreis Augsburg ein Nagelstudio betreibt. Sie könne kein erhöhtes Infektionsrisiko erkennen, sagt sie – denn wie viele ihrer Kollegen habe sie seit dem letzten Lockdown im Frühling verschiedene Maßnahmen getroffen. „Bei mir ist nur eine Kundin im Raum, die anderen mussten draußen an der frischen Luft warten“, sagt Kempter, die sogar extra eine Hygieneschulung gemacht hat. „Ich kann das absolut nicht verstehen. Ich glaube, dass ich zu meinen Kunden einen größeren Abstand habe als ein Friseur.“ Sowohl sie als auch die Frauen, die zu ihr kommen, tragen eine Maske, die Kunden strecken ihre desinfizierten Hände unter einer Scheibe durch.

Viele Menschen haben Probleme mit den Nägeln und Schmerzen

Und noch etwas stört die 39-Jährige: Dass Nagelstudios immer nur mit glitzernden Kunstnägeln in Verbindung gebracht würden. „Viele Menschen kommen zu mir, weil sie große Probleme mit den Nägeln haben. Sie brechen ab, reißen ein, verursachen Schmerzen.“ Die Kunden würden sich deswegen die Nägel professionell verstärken lassen, sagt Kempter. „Jetzt schicken sie mir Fotos von blutigen Fingernägeln und sagen, dass sie Hilfe brauchen. Aber ich kann nichts tun.“ Dass sie den Menschen mit gesundheitlichen Problem nicht helfen darf, kann Kempter nicht verstehen – vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass die medizinische Fußpflege weiterhin erlaubt ist.

Derlei Ärger und Frust in der Beautybranche seien absolut nachvollziehbar, sagt Monika Treutler-Walle, Sprecherin der Handwerkskammer für Schwaben (HWK). Es wäre ihrer Ansicht nach gerechtfertigt, wenn auch kosmetische Behandlungen weiter ausgeführt werden dürften. „Zumal sie in vielen Fällen nicht nur der Gesundheitsvorsorge, sondern auch der Behandlung von Erkrankungen oder Beschwerden dienen“, sagt die HWK-Sprecherin.

Bereits Ende Oktober, als klar geworden war, dass Betriebe des Kosmetiker-Gewerbes schließen müssen, habe sich der Bayerische Handwerkstag an Ministerpräsident Markus Söder und an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewandt und dringend darum gebeten, die Betriebe des Kosmetikergewerbes weiterhin arbeiten zu lassen, erklärt Trautler-Walle. Ohne Erfolg.

Kosmetikbetriebe bekommen eine finanzielle Unterstützung

Auch Nageldesignerin Kempter hatte bis zuletzt gehofft, dass sie ihr Geschäft nicht schließen muss. Vergebens. „Man hält sich jetzt eben mit dem über Wasser, was man davor noch kurzfristig erarbeiten konnte“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Zugesagt ist zudem eine finanzielle Unterstützung von 75 Prozent des Umsatzes von November 2019. „Den Antrag kann ich allerdings erst am 25. November stellen“, sagt die Nageldesignerin. Finanziell betrachtet ist der November also eine Nullnummer. Immerhin: Die Hilfe vom Staat soll zu einem Teil bereits Ende November ausgezahlt werden, sagt Kempter.

Wann sie ihr Studio wohl wieder öffnen darf, das weiß die 39-Jährige nicht. Denn dass die Maßnahmen im Dezember aufgehoben werden, daran glaub sie nicht mehr. „Ich schätze, es wird auf Februar oder März hinauslaufen.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen