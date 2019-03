07:30 Uhr

AfD fordert ein Minarett-Verbot

Die AfD fordert in Bayern ein Minarett-Verbot.

Vertreter der AfD warnen immer wieder vor einer "Islamisierung". Heute wird im Bayerischen Landtag nun über ein konkretes Minarett-Verbot diskutiert.

Die Alternative für Deutschland (AfD) fordert ein Minarett-Verbot in Bayern. Die Partei hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingereicht, der heute im Landtag diskutiert wird. Ein Minarett sei gegenwärtig ausschließlich ein religiös-politisches Machtsymbol und zur Religionsausübung nicht erforderlich, heißt es darin unter anderem. Vertreter der AfD warnen immer wieder vor einer "Islamisierung" Deutschlands.

AfD fordert Minarettverbot in Bayern

Nach derzeitiger Rechtslage kann der Bau von Minaretten rechtlich nicht untersagt werden. Die AfD fordert deshalb, die Bayerische Bauordnung anzupassen.

Der Bau von Moscheen sorgt in Bayern immer wieder für Diskussionen. Zuletzt gab es Proteste gegen geplante Bauten in Kaufbeuren , Deggendorf und Regensburg. Das Minarett ist nicht nur Wahrzeichen einer Moschee, früher diente es auch als Wachtturm und Machtsymbol. In Deutschland führen Bauanträge für Moscheebauten immer wieder zu Problemen bezüglich der Höhe des Minaretts.

Landtag will Rederechte im Parlament neu regeln

Auch der Streit über die künftigen Rederechte der Fraktionen im Landtag zwischen Koalition und Opposition geht auf eine Entscheidung zu: In der Plenarsitzung am Donnerstag wollen CSU und Freie Wähler eine neue Geschäftsordnung beschließen lassen.

Die Opposition kritisiert seit Wochen geplante Einschränkungen bestimmter Rederechte in Plenarsitzungen. Ein Hauptkritikpunkt: Die Zwischenbemerkungen sollen eingedämmt werden. Das sind bislang auf zwei Minuten begrenzte Wortmeldungen von Abgeordneten zu Redebeiträgen anderer Fraktionen. Künftig sollen diese nur noch eine Minute lang sein dürfen - womit die Opposition leben kann.

Allerdings soll eine Fraktion nicht beliebig viele Zwischenbemerkungen pro Beratungsthema abgeben dürfen. Zuletzt war von zweimal pro Thema die Rede gewesen, inzwischen will die Koalition das dreimal erlauben. (AZ, dpa)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen