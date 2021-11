All(gäu)

05:45 Uhr

Ein "Protestonaut" grüßt aus dem Allgäu: Das steckt hinter dem kuriosen Foto

Der „Protestonaut“ aus der gleichnamigen Kalenderreihe führt an Orte, die für ein bestimmtes Thema stehen und klärt darüber auf. In der kommenden Ausgabe berichtet er auch über das Energiedorf Wildpoldsried.

Plus Ein Raumfahrer am Ortseingang von Wildpoldsried und auf einer Wiese bei Durach im Allgäu? Was es mit dem "Protestonaut" auf sich hat.

Von Bastian Hörmann

Manchmal, so scheint es, ist das Allgäu eine Welt für sich. Doch dass hier gleich Astronauten landen? Das wirkt dann doch übertrieben. Dennoch zeigen Bilder einen Raumfahrer am Ortseingang von Wildpoldsried und auf einer Wiese bei Durach. Was es damit auf sich hat? Es geht um ein politisches Kunstprojekt.

