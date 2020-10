09:52 Uhr

Allgäuerin in Hollywood: "Ausgewandert, um Big Business zu machen"

"The American Dream oder Albtraum L.A.?": Anna Russo aus Kaufbeuren ist auf ProSieben in der Sendung "Taff" zu sehen. Die 31-Jährige lebt in Hollywood.

Plus Vor drei Jahren ist Anna Russo aus Kaufbeuren nach Hollywood ausgewandert. Seit Montag gibt sie in "Taff" auf ProSieben Einblicke in ihr neues Leben.

Von Tobias Schuhwerk

"In L.A. wollten sie durchstarten, jetzt stecken vier Frauen aus Deutschland und der Schweiz in den krisengeschüttelten USA fest und bangen um ihr Visum. Was tun? Abhauen oder aussitzen bis zu den Wahlen im November, bis vielleicht endlich alles besser wird? Doch ist ihnen der Traum von L.A. überhaupt noch etwas wert? Oder hat er sich schon längst in einen Alptraum verwandelt?"

So lautet die Ankündigung der "Taff"-Redaktion für die Serie "The American Dream oder Albtraum LA?". Zu den vier Frauen, die über ihr Leben berichten, gehört auch eine Allgäuerin: Anna Russo ist vor drei Jahren "ausgewandert, um Big Business zu machen", wie sie sagt.

Beruflich läuft es für die 31-Jährige erfolgreich. Sie betreibt ein Online-Mentoring namens "Diamond Freedom Business", in dem sie Frauen zur Selbstständigkeit motiviert, hat eine Hair & Make up Agency und im September ein Buch ("Level up your Life") in Eigenregie veröffentlicht. Darüber hinaus hat sie sich mit Promis wie Ralf Möller, Paris Jackson (Michael Jacksons Tochter) oder Ice T. ("Body Count") und dessen Frau Coco angefreundet. Kontaktscheu kennt sie nicht: "Am Ende kochen alle nur mit Wasser."

Traum vom Leben in den USA: Anna Russo hatte ihn schon als Elfjährige im Schulbus im Allgäu

Mit ihrem Leben in den USA hat sie sich einen Traum verwirklicht, den sie schon als Elfjährige hatte, wie sie unserer Redaktion verrät. "Die Hollywood-Vision hatte in einem Kirchweithal-Bus auf dem Weg nach Hause nach Hirschzell. Das war nach dem Unterricht auf der Marien-Real-Schule", erinnert sie sich schmunzelnd. "Zu dem Zeitpunkt war ich noch nie in Amerika, noch wusste ich im Detail wo Hollywood liegt. Aber ich habe das starke Gefühl verspürt, irgendwann mal in den USA zu leben, weit weg von zu Hause. Da hier etwas auf mich wartet, das weitaus größer ist, als ich es mir je vorstellen konnte."

Nach einem ersten USA-Urlaub 2015 reifte der Plan, es tatsächlich zu versuchen. Nachdem die Friseurmeisterin eine Ausbildung zum Markeup Artist in München abgeschlossen hatte, stand sie vor der Frage: "Zurück in einen Nine-to-Five-Job oder rein in das Abenteuer Selbstständigkeit." Anna Russo wählte das Abenteuer. Sie knüpfte Social Media Kontakte zu Filmproduzenten, Fotografen und Fashion Agenturen in Los Angeles, flog mehrere Male in die USA, um sie zu vertiefen - und hat sich mittlerweile fest in L.A. niedergelassen.

Schattenseite: Corona-Krise verhindert Besuch der Familie im Allgäu

Doch der Traum hat auch seine Schattenseiten: Wegen der Corona-Krise kann sie seit Monaten das Land nicht verlassen. "Das ist ein Desaster für mich", sagt sie. Am meisten vermisst sie ihre "Familie und meine beste Freundin Sarah und engsten Freunde."

Sie sei sehr dankbar für die moderne Technologie: "Somit kann ich zumindest immer, wenn es möglich ist, Videocallen und Telefonieren. Das ersetzt aber natürlich keine Live-Umarmung aber zumindest ein Wermutstropfen."

Der Auftakt der Serie über die Aussteigerinnen war am Montag (19. Oktober) um 17 Uhr in der Sendung "Taff" auf ProSieben zu sehen. Dabei ging es unter anderem auch über politische Themen wie die US-Wahl 2020 oder die Rassismus-Debatte.

