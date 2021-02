vor 16 Min.

Altenheim-Chefs lassen heimlich Ehe- und Lebenspartner impfen

Impfstoff im Zwielicht: Nach der Impfung des Bischofs in einem Caritas-Heim rückt nun die Arbeiterwohlfahrt in den Mittelpunkt.

Plus Die Impf-Affäre weitet sich aus: Bei der Arbeiterwohlfahrt in Schwaben erhielten Ehe- und Lebenspartner Corona-Impfungen - unter falschen Angaben.

Die Affäre um umstrittene Corona-Impfungen in Seniorenheimen weitet sich aus. Nach Recherchen unserer Redaktion ließen mindestens ein Leiter und eine Leiterin von Augsburger Heimen der Arbeiterwohlfahrt Lebenspartner unter falschen Angaben auf die offiziellen Impflisten setzen. Sie verhalfen ihnen so zu Corona-Impfungen, während Millionen Bürger aus Risikogruppen bislang vergeblich auf einen Impftermin warten. Unterdessen äußerte sich der Augsburger Bischof Bertram Meier erstmals persönlich zu seiner von unserer Redaktion aufgedeckten Impfung in einem Seniorenheim der Caritas.

„Dass meine Impfung in der Öffentlichkeit für Missverständnisse gesorgt hat, tut mir leid“, erklärte der katholische Bischof. Mit seiner Impfung habe er für „größtmögliche Sicherheit“ der Menschen sorgen wollen, die er in Sozialeinrichtungen besuche. „Generalvikar Harald Heinrich und ich sind regelmäßig bei den alten und kranken Menschen in den Heimen, nicht zuletzt bei betagten Ordensschwestern.“

Außer dem Augsburger Bischof Bertram Meier ließ sich kein Bischof impfen

Nach Anfragen unserer Redaktion in allen Bistümern der katholischen Kirche in Deutschland – mit Augsburg gibt es 27 – zeichnet sich bei nur wenigen ausstehenden Antworten ab, dass Bischof Meier, 60, und Generalvikar Heinrich, 53, die einzigen hochrangigen, aktiven Kirchenmänner sein dürften, die bereits geimpft wurden. In Bayern hat sich demnach bislang kein weiterer amtierender (Erz-)Bischof, Weihbischof oder Generalvikar impfen lassen.

Dagegen weitet sich die Affäre auf die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Schwaben aus: Nach unserer Redaktion vorliegenden Unterlagen wurden in mehreren Heimen Personen geimpft, die nicht zur dafür vorgesehenen Prioritätengruppe gehören. Teils wurden nach uns vorliegenden konkreten Daten und Dokumenten offenbar vorsätzlich die mobilen Impfteams des bayerischen Impfzentrums getäuscht, indem heimfremde Personen als „Pflegekräfte“ auf die Impflisten gesetzt wurden.

Lebensgefährte einer Heimleiterin taucht auf der Liste der Pflegekräfte auf

In einem großen Augsburger Alten- und Pflegeheim wurde am 15. Januar und 5. Februar die Ehefrau des Heimleiters geimpft. In der Anmeldung wurde dabei die falsche Angabe „Impfling arbeitet in Einrichtung zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens“ erfasst. In einem anderen Fall landete der Lebensgefährte einer Heimleiterin auf der Liste der Pflegekräfte, obwohl er dort nachweislich nicht arbeitet. Er wurde in dem Augsburger Heim am Samstag zum zweiten Mal geimpft.

Zudem ließen sich der Vorstandsvorsitzende der AWO Schwaben, Dieter Egger, und zwei weitere führende Mitarbeiterinnen unseren Informationen zufolge im Januar in einem Friedberger Seniorenheim der Organisation ebenfalls gegen Corona impfen. AWO-Chef Egger begründete dies mit übrigem Impfstoff. „Mehrmals gab es bei den Impfterminen Fälle, bei denen die Impfverantwortlichen noch während des Impfvorgangs intensiv baten, schnell noch für Impfwillige außer der Reihe zu sorgen“, erklärte er.

AWO-Chef spricht von übrigen Dosen, die Stadt Augsburg widerspricht

„Diese Ausfallimpfung erfolgte regelmäßig an Mitarbeitende, die einen besonderen Bezug zum jeweiligen Heim haben, externe Mitarbeiter, die regelmäßig im Heim tätig sind, wie etwa Heimaufsichtspersonen oder Handwerker.“ Zu den Vorwürfen gegen Heimleiter erklärte Egger: „Sollten in Einzelfällen auch an Dritte – das heißt an Personen ohne direkten Bezug zur AWO – Impfungen erfolgt sein, dann geschah dies mit Billigung der Impfverantwortlichen vor Ort und jeweils nur unter dem Gesichtspunkt, dass ansonsten der Impfstoff verlustig geht.“

In dieser Reihenfolge wird in Deutschland gegen Corona geimpft 1 / 16 Zurück Vorwärts Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums festgelegt.

Zunächst sollen Menschen an die Reihe kommen, die unter " höchste Priorität " eingestuft sind. Dazu gehören Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre sind , ...

...genauso wie Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden oder dort arbeiten.

Auch Pflegekräfte in ambulanten Diensten und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit erhöhtem Expositionsrisiko gehören dazu. Darunter fallen: Mitarbeiter in Corona-Impfzentren, Notaufnahmen oder Intensivstationen .

"Höchste Priorität" haben außerdem Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Risikogruppen behandeln. Darunter ist zum Beispiel die Transplantationsmedizin gelistet.

Als nächstes sollen Menschen geimpft werden, die unter " hohe Priorität " kategorisiert sind. In erster Linie sind das jene, die über 70 Jahre alt sind.

Auch wer bestimmte Erkrankungen oder Behinderungen aufweist, fällt in diese Kategorie. Dazu gehören Trisomie 21 und Demenz. Auch wer eine Organtransplantation hatte, wird mit hoher Priorität geimpft.

Es genügt außerdem, Kontaktperson von Menschen in Risikogruppen zu sein, um mit hoher Priorität geimpft zu werden werden. Dazu gehören enge Kontaktpersonen von Menschen über 80, von Schwangeren oder Bewohnern von Pflegeheimen. Auch Personen, die in Einrichtungen für Senioren oder für Menschen mit geistiger Behinderung leben, sollen mit hoher Priorität geimpft werden. Außerdem fallen Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen mit Behinderung stationär oder ambulant betreuen, in diese Kategorie.

Auch bestimmte Berufsgruppen sollen schnell an die Reihe kommen. Vor allem solche, die in der Öffentlichkeit aktiv sind und viel Kontakt zu Bürgern haben. Dazu gehören Polizisten und Ordnungskräfte , die auf Demonstrationen unterwegs sind, sowie Mitarbeiter in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften oder Krankenhäusern.

Als dritte Kategorie definiert das Gesundheitsministerium Menschen mit " erhöhter Priorität ". Dazu gehört die Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren.

Außerdem sollen dann Menschen geimpft werden, die zwar in medizinischen Berufen arbeiten, aber einem niedrigerem Expositionsrisko ausgesetzt sind. Dazu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Laboren .

Erhöhte Priorität haben auch Menschen mit folgenden Krankheiten : Adipositas, chronische Nierenerkrankung, chronische Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, diversen Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma.

Auch bestimmte Berufsgruppen fallen in diese Kategorie . Darunter Lehrer und Erzieher, Polizisten, Regierungsmitarbeiter, Verwaltungsangestellte, Feuerwehrmänner und -frauen, Katastrophenschutz, THW oder Justiz.

Erhöhte Priorität haben außerdem Menschen, die in kritischer Infrastruktur arbeiten. Dazu gehören Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation.

Auch Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen werden mit erhöhter Priorität geimpft.

Wer nicht in eine dieser drei Kategorien fällt, wird ohne Priorität geimpft. Also erst dann, wenn Menschen aus diesen Kategorien an der Reihe waren.

Der Gesundheitsreferent der Stadt Augsburg, Reiner Erben (Grüne), widersprach dieser Darstellung: „Alle von den AWO-Leitungen gemeldeten Personen wurden als Personal beziehungsweise systemrelevant gegenüber dem Impfzentrum gemeldet. Dies ist dokumentiert.“ Übrig gebliebene Impfdosen seien nach dem ordnungsgemäßen Verfahren an Polizisten verimpft worden. „Das heißt, es musste bei den Terminen in den AWO-Heimen nicht vor Ort auf externe Dritte zurückgegriffen werden, um den Impfstoff einsetzen zu können“, sagte Erben. „Die Aussage der AWO ist somit nicht korrekt“, betonte der Grünen-Politiker.

Lesen Sie dazu auch die Reportage: Begehrter Stoff: Wie bei Corona-Impfungen gedrängelt und manipuliert wird



