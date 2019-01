11:55 Uhr

Angespannte Wetterlage: Kostenloses E-Paper der Augsburger Allgemeinen Bayern

Auch unsere Zeitungszusteller kämpfen mit der angespannten Wetterlage. Deshalb bieten wir aktuell ein kostenloses E-Paper an.

Die angespannte Wetterlage in Teilen Schwabens betrifft auch die Zeitungszusteller der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen. Da es möglicherweise Probleme bei der frühmorgendlichen Zeitungszustellung geben kann, stellen wir Ihnen das E-Paper am Montag und am Dienstag kostenlos zur Verfügung.

Sie finden das E-Paper der Augsburger Allgemeinen sowie die Lokalausgaben der Aichacher Nachrichten, der Donau Zeitung, der Donauwörther Zeitung, der Friedberger Allgemeinen, der Günzburger Zeitung, der Illertisser Zeitung, des Landboten, des Landsberger Tagblatts, der Mindelheimer Zeitung, der Mittelschwäbischen Nachrichten, der Neuburger Rundschau, der Neu-Ulmer Zeitung, der Rieser Nachrichten, der Schwabmünchner Zeitung sowie der Wertinger Zeitung unter diesem Link. (AZ)

