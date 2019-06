vor 23 Min.

Angriffe auf Rettungskräfte sollen schneller bestraft werden

In Oberbayern sollen Straftaten gegenüber Einsatzkräften zur Abschreckung von Tätern schneller vor Gericht landen. Die Polizei Schwaben Nord will nachziehen.

Von Julian Würzer

Sie wollen Menschen helfen, doch werden immer öfter attackiert. Die Straftaten gegenüber Einsatzkräfte der Polizei in Bayern nimmt zu. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hervor. Im vergangenen Jahr sind 705 Beamte Opfer von Gewaltausbrüchen geworden. Damit ist Anzahl der Delikte zum Vorjahr deutlich angestiegen.

Nun reagieren das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Traunstein mit einer neuen Strategie auf den Trend. Sie wollen die Täter in Zukunft schneller bestrafen. Ein beschleunigtes Verfahren durch die Justiz soll das möglich machen. So können Straftaten mit einer eindeutigen Beweislage effektiver verhandelt werden. Ein Pressesprecher der Polizei Oberbayern sagt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein zeitlicher Bezug zwischen Tat und Verurteilung bestehe. Das hätte eine präventive Wirkung. Im Optimalfall soll die Polizei die Unterlagen zu einem Gewaltdelikt gegen Rettungskräfte nach zwei Wochen an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Auch in Schwaben sollen Straftäter schneller verurteilt werden

Das Projekt soll neben Polizisten auch Angehörige der Feuerwehr und der Rettungsdienste schützen. In der Pressemitteilung heißt es, das sei Konzept sei "gelebte Prävention".

In Nordschwaben nachziehen wollen das Polizeipräsidium Schwaben Nord und die Staatsanwalt Augsburg. Polizeisprecher Michael Jakob sagt gegenüber unserer Redaktion, dass aktuell ein vergleichbares Konzept für die Region erstellt werde. Wann es in Nordschwaben zum Tragen komme, lasse sich momentan noch nicht sagen.

Die Strategie wird auch in Oberpfalz und in Mittelfranken erprobt. Sie wird im kommenden Jahr ausgewertet und gegebenenfalls bayernweit eingesetzt.

