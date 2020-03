vor 31 Min.

Antworten auf Leserfragen: Darf ich meinen Partner noch besuchen?

Auch Menschen, die in Fernbeziehungen leben, dürfen sich trotz Ausgangsbeschränkungen in Bayern noch sehen.

In Bayern gelten ab Samstag strikte Ausgangsbeschränkungen. Aber wie sieht das im Einzelfall aus? Wir haben Leserfragen gesammelt und Antworten dazu recherchiert.

Ab Samstag gelten in Bayern umfangreiche Ausgangsbeschränkungen. Der Tenor: Wenn möglich, drin bleiben. Was auf den ersten Blick klar klingt, wird bei der Umsetzung im eigenen Leben häufig kompliziert. Leser haben uns Fragen gestellt und wir haben Antworten darauf recherchiert. Den Wortlaut der Allgemeinverfügung finden Sie auf der Internetseite der Bayerischen Staatskanzlei.

Vorab: In der Allgemeinverfügung wird als Regelfall verordnet, dass Menschen zu Hause in ihrer Wohnung bleiben müsse. Nur in Ausnahmefällen gilt etwas anderes. Das Gesundheitsministerium hat in der Verfügung einige dieser Fälle aufgezählt und vorabgeschickt, dass "insbesondere" in diesen Fällen eine Ausnahme vorliegt. Die Aufzählung ist somit nicht abschließend, in ähnlich gelagerten Fällen können auch Ausnahmen zugelassen werden, die nicht genannt sind. Das liegt im Ermessen der Behörden und Beamten.

Darf ich meinen Partner noch sehen, auch wenn ich eine Fernbeziehung führe?

Ja. Die Allgemeinverfügung nennt explizit, dass beim Besuch von Lebenspartnern ein Ausnahmefall vorliegt (Nr. 5d). Seinen Partner darf man damit auch weiterhin noch besuchen. Gleiches gilt für Besuche bei Alten, Kranken oder behinderten Menschen, sofern sie nicht in Einrichtungen leben.

Dürfen getrennt lebenden Eltern mit Umgangsrecht weiterhin beide das Kind sehen?

Ja. Auch hier liegt ein "triftiger Grund" vor, für den man die Wohnung verlassen darf. Die Allgemeinverfügung erkennt "die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich" aus Ausnahme an (Nr. 5d).

Darf ich während der Corona-Krise umziehen?

Ein Umzug ist nicht ausdrücklich als triftiger Grund, die Wohnung zu verlassen, aufgezählt. Es liegt damit im Ermessen der zuständigen Behörden, ob sie einen Umzug als triftigen Grund zulassen. Ob sie das tun, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der zuständigen Gemeinde oder dem Ordnungsamt.

Darf ich während der Corona-Krise Fahrgemeinschaften bilden?

Für die Art und Weise, wie man die Arbeit erreicht, macht die Verfügung keine Vorgaben. Allerdings gilt die Maxime, den Kontakt zu Menschen, mit denen man nicht zusammenwohnt, so weit wie möglich herunterzufahren (Nr. 1). Dazu ist man aber nur "angehalten", ein Verstoß führt damit wohl regelmäßig nicht zu einem Bußgeld. Dennoch gilt: Wer alleine unterwegs sein kann, der sollte das auch tun. (mst-)

Wir werden weiterhin die Antworten auf einzelne Leserfragen rund um die Ausgangsbeschränkungen recherchieren. Allerdings weisen wir darauf hin, dass wir nicht alle Fragen beantworten können.

