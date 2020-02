Arbeit als Rektor: Wer mag schon den Mangel verwalten?

In Bayern sind hunderte Schulleiter-Stellen ausgeschrieben. Weshalb sie in Zeiten des Lehrermangels alles andere als begehrt sind.

Grundschulen sind Problemschulen, Mittelschulen auch. Ständig sind sie in den Negativschlagzeilen. Das liegt nicht an den Kindern, sondern an fehlenden Lehrern. Ab Herbst – wir haben es oft berichtet – droht ein Loch von mehr als 1000 Vollzeitstellen. Dass gerade an Grund- und Mittelschulen kaum mehr jemand auf den Chefsessel will, ist eine direkte Folge dieser Personalnot. Nur wer den Lehrermangel bekämpft, wird auch das Schulleiterproblem lösen.

Schulleiter brauchen viel Idealismus

Im Moment muss der perfekte Kandidat für eine Stelle als Rektor vor allem zwei Eigenschaften in seine Bewerbung schreiben: Kompromissfähigkeit und Idealismus. Wer heute einen solchen Posten übernimmt, weiß, dass er selten unter Top-Bedingungen arbeiten wird. Er wird Tag für Tag damit beginnen, Vertretungspläne aufzustellen. Er wird zwischen zwei Schulstunden Anträge ausfüllen, Mails beantworten, sich die Probleme von Schülern anhören. Und ganz aktuell muss er damit klarkommen, dass seine Lehrkräfte gegen Mehrarbeit demonstrieren statt den Unterricht nachzubereiten.

Lehrermangel: Schüler und Eltern sollen nichts merken

Im besten Fall schafft ein Rektor all das, ohne dass Kinder und Eltern spüren, wie sehr die Personalausstattung an Bayerns Schulen auf Kante genäht ist. Das funktioniert im Moment noch erstaunlich gut. Doch es kann nicht der Anspruch eines vielfach ausgezeichneten Schulsystems wie dem bayerischen sein – und es ist auf Dauer auch vielen (potenziellen) Schulleitern nicht zuzumuten.

