vor 33 Min.

Auf dem Weg zur Synagoge antisemitisch beleidigt

Die Hauptsynagoge der Israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz in der Münchner Innenstadt spiegelt sich in den Fensterscheiben des Jüdischen Museums.

Ein 67-Jähriger beschimpft in München unvermittelt zwei Männer, die auf dem Weg zur Synagoge sind. Schon vorher hatte er dort das Sicherheitspersonal beleidigt.

Ein 22-jähriger und ein 13-jähriger Münchener sind am Samstag Am Samstagmorgen auf dem Weg zur Synagoge am St.-Jakobs-Platz in München antisemitisch beschimpft worden. Unvermittelt beleidigte sie ein 67-jährigen Mann mit den Worten „Scheiß Volk! Scheiß Religion!“ und „Ihr seid scheiße!“.

Der Mann wandte sich gezielt zu den beiden Männern und schrie so laut, dass zivile Polizeibeamte, die in der Nähe waren, auf die Situation aufmerksam wurden. Sie nahmen den 67-Jährigen vorläufig fest. Der deutsche Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wird im Laufe des Tages zur Klärung der Haftfrage richterlich vorgeführt.

Der 67-Jährige war bereits vorher mit seinem Fahrrad an Sicherheitsmitarbeitern der Synagoge vorbeigefahren und hatte dabei ebenfalls die Worte „Scheiß Religion!“ verwendet. Das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutz) hat die Ermittlungen übernommen. (pol)

Themen folgen