Augsburger Professor: "Die jetzige Sterbehilfe bevormundet Betroffene"

Plus Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob eine kommerzielle Hilfe zur Selbsttötung verboten bleibt. Welche Verbesserungen ein Augsburger Experte fordert.

Herr Professor Lindner, Sie leiten das Institut für Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht an der Universität Augsburg und haben zu der Tagung „Sterbehilfe – brauchen wir eine Neuordnung?“ eingeladen. Brauchen wir eine Reform der Sterbehilfe?

Josef Franz Lindner: Das kommt darauf an, wie das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage entscheidet.

Es soll in diesem Jahr noch ein Urteil zum umstrittenen Paragrafen 217 geben. Was besagt er genau?

Lindner: Er verbietet seit 2015 die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Das heißt, wenn eine Person anderen Personen wiederholt – nicht nur einmal – die Möglichkeit zur Selbsttötung gibt, macht sie sich strafbar.

Er verbietet also Sterbehilfevereine, oder?

Lindner: Sterbehilfevereine wie Dignitas oder Exit sind in erster Linie betroffen, aber nicht nur. Es machen sich unter Umständen auch Ärzte strafbar, die wiederholt Beihilfe zur Selbsttötung leisten. Das war vom Gesetzgeber vielleicht nicht so gewollt, aber der Paragraf kann so ausgelegt werden. Denn geschäftsmäßig heißt nicht gewerbsmäßig, es muss also keine Gewinnerzielung im Hintergrund stehen. Genau hier erhoffen Ärzte und Patientenvertreter eine klare Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht.

Aber im Sommer hat der Bundesgerichtshof doch bereits den Patientenwillen bei der Sterbehilfe gestärkt und den Umgang von Ärzten mit Sterbewilligen gelockert – reicht das nicht?

Lindner: Damit wurde nur eine ganz spezielle Fallkonstellation gelockert: Wenn ein schwerst kranker Mensch bereits selbst ein tödliches Medikament eingenommen hat, muss nach diesem Urteil ein Arzt nicht mehr versuchen, diesen Sterbewilligen ins Leben zurückzubringen. Der BGH hat also gesagt: Der Arzt hat keine Garantenpflicht zur Lebensrettung, die sich über das Selbstbestimmungsrecht des Patienten hinwegsetzt.

Augsburger Jurist: Rechtslage darf niemanden zwingen, sich vor den Zug zu werfen

Schon dieses Urteil hat zu Kritik geführt: Denn eine Lockerung der Sterbehilfe droht doch auch Signale in die Gesellschaft zu senden, dass sich alte und kranke Menschen töten sollen, um anderen nicht zur Last zu fallen…

Lindner: Das ist die Kehrseite der Medaille, die unter allen Umständen verhindert werden muss. Auf der anderen Seite aber kann es nicht sein, dass die Rechtslage einen wirklich schwerst kranken Menschen, dem auch die Palliativmedizin kaum mehr helfen kann und der sich in einer aussichtslosen Lage befindet – ich formuliere es jetzt einmal drastisch – zwingt, sich vor einen Zug zu werfen.

Aber in solchen extremen Einzelfällen ist eine Selbsttötung durch entsprechende Medikamente oder Betäubungsmittel doch bereits möglich: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte 2017 ein Recht von schwerst kranken Patienten auf einen selbstbestimmten Tod festgestellt…

Lindner: Aber Sie finden doch keinen Arzt in Deutschland, der Ihnen so ein Mittel verschreibt. Das dürfte er auch nicht so ohne weiteres. Sie müssten einen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte stellen. Die Folgen dieses Urteils sind damals oft falsch dargestellt worden.

Die Hürden für eine Hilfe bei der Selbsttötung sind also in Deutschland Ihres Erachtens noch zu hoch oder?

Lindner: Nein, ich bin sehr wohl dafür, dass die Hürden sehr hoch sind. Die gegenwärtigen Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland bevormunden allerdings die Betroffenen übermäßig. Menschen müssen daher oft ins Ausland fahren und dort für professionelle Sterbehilfe bezahlen. Und nicht nur schwerst kranke Menschen sind gezwungen, Dienstleistungen im Ausland „einzukaufen“. Ähnliche Probleme gibt es beispielsweise auch bei der Fortpflanzungsmedizin – wie viele Frauen fahren noch in die Ukraine und in andere Länder, um mittels Eizellenspende ein Kind zu bekommen, nur weil es bei uns unter Strafe steht. Sie zahlen viel Geld und erhalten unter Umständen auch noch eine mindere medizinische Qualität. Diese Free-Rider-Mentalität der deutschen Politik – Deutschland verbietet alles, sollen sich die Betroffenen das doch im Ausland kaufen – ist aus meiner Sicht politisch und moralisch problematisch.

Der freie Wille der Menschen darf nicht gefährdet werden

Was muss sich Ihres Erachtens nun also bei der Sterbehilfe ändern?

Lindner: Ich bin persönlich dafür, dass wir grundsätzlich an dem Verbot des assistierten Suizids festhalten. Es darf kein Signal geben, dass der Suizid eine Art gesellschaftlich akzeptierter Regelausweg in schwierigen Situationen ist. Das würde Druck erzeugen und den freien Willen der Menschen gefährden. Das kann niemand wollen. Es sollte aber für extreme Fälle schweren und ausweglosen Leids, das ein Mensch in selbstbestimmter Entscheidung nicht mehr ertragen will, Ausnahmen geben. Meiner Meinung nach wäre es dem Gesetzgeber durchaus möglich, die Voraussetzungen so zu schaffen, dass Suizid keine gängige Lösung wird und eben nicht das Signal gesendet wird, dass sich kranke Menschen selbst töten sollen, sondern die Selbsttötung eine absolute Ausnahme bleibt.

Was stellen Sie sich hier vor?

Lindner: Man kann für die legale Sterbehilfe ganz enge Kriterien einführen – das heißt, es muss feststehen, dass dem Betroffenen wirklich niemand mehr in seinem schweren, aussichtslosen und für ihn unerträglichen Leid helfen kann. Man könnte hierfür auch eine eigene Ethikkommission gründen, damit jeder einzelne Fall geprüft wird. Man könnte zusätzlich ein Vier-Augen-Prinzip bei Ärzten einführen, sodass Einfallstore für einen Missbrauch geschlossen sind, dem schwerst kranken, sterbewilligen Menschen aber doch ein Ausweg ermöglicht wird.

Zur Person: Prof. Josef Franz Lindner, 53, leitet das Institut für Bio-, Gesundheits- und Medizinrecht (IBGM) an der Uni Augsburg.