Tödlicher Verkehrsunfall bei Wasserburg

Auf der B15 auf Höhe von Wasserburg am Inn in Oberbayern ist am Montagmittag ein Mensch bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben, wie zunächst rosenheim24.de berichtete. Zwei Schwerverletzte seien mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen worden.

B15 nach Sperrung wieder frei

Wie ein Polizeisprecher rosenheim24.de mitteilte, waren gegen 13.30 Uhr ein BMW und ein Opel frontal ineinander gekracht. In der Nähe der Unfallstelle zwischen Rottmoss und Thal befinde sich eine Baustelle der Straßenmeisterei. Ob die Baustelle im Zusammenhang mit dem Unfall steht, müsse noch geklärt werden. Die B15 war mehrere Stunden gesperrt, sei mittlerweile aber wieder freigegeben.

Nur ein paar Kilometer vom Unfallort entfernt hatte es vor wenigen Tagen ebenfalls einen tödlichen Unfall gegeben. Bei Rott am Inn verunglückte eine 81-Jährige in ihrem Auto.

