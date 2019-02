01.02.2019

Bald wieder Geld für Kitas Bayern

Ministerin: Ausbau wird fortgesetzt

Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) ist Befürchtungen entgegengetreten, dass der Ausbau von Kindertagesstätten in Bayern ins Stocken geraten könnte. Nach Berichten unserer Zeitung über ausbleibende Förderbescheide in verschiedenen Gemeinden hatte die SPD im Landtag gefordert, die akute Finanzierungslücke umgehend zu schließen und schnell wieder ausreichend staatliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Hintergrund: Aktuell ist kein Geld da, weil die Mittel im Haushalt ausgeschöpft sind und der neue Haushalt noch nicht beschlossen ist. CSU und Freie Wähler lehnten am Donnerstag im Landtag diesen Antrag zwar ab, Schreyer versicherte aber, dass die Kommunen bald wieder ganz normal weiter planen könnten. Entsprechende Zusagen der Staatsregierung werde es in Kürze geben. Schreyer: „Die Kommunen haben Sicherheit, der Freistaat steht weiter an ihrer Seite.“ (jub)

Themen Folgen