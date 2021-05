Bayerischer Landtag

vor 32 Min.

Zoff in der Landtags-SPD: Giftpfeile unter Genossen

Plus Die Wahl Florian von Brunns zum neuen Chef der SPD im Landtag macht die Risse in der Fraktion deutlich. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Zur Halbzeit ausgewechselt – was im Fußball beinahe als Höchststrafe gilt, lässt auch in der Politik kaum einen kalt. Schon gar nicht in einer Partei, die sich seit Jahren im Sinkflug befindet und nun den x-ten Anlauf für einen Neustart wagt: die SPD in Bayern.

