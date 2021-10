Bayern

17:50 Uhr

Gesundheitsministerium nach Pflege-Skandal in der Kritik

Plus Nach dem Skandal in einem Pflegeheim am Schliersee steht das bayerische Gesundheitsministerium in der Kritik. Denn einige Vorwürfe waren lange bekannt.

Von Uli Bachmeier

Im Skandal um die Seniorenresidenz Schliersee, die mittlerweile auf Anordnung der Behörden wegen gravierender Pflegemängel geschlossen wurde, sieht sich nun auch das bayerische Gesundheitsministerium mit massiver Kritik konfrontiert. Im Gesundheitsausschuss des Landtags warfen Abgeordnete von Grünen, SPD und FDP dem Ministerium am Dienstag vor, ihre Fragen zu den „entsetzlichen Zuständen“ in dem Altenheim, die aktuell auch Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sind, nur ausweichend, unzureichend oder in einigen Fällen gar nicht beantwortet zu haben.

