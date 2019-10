10:04 Uhr

Bayern-Ticket-Fahrer im Visier: Bahn kontrolliert im Oktober verstärkt

Jeden Tag sind zahlreiche Reisegruppen mit dem Bayernticket unterwegs. Es wird aber wohl oft geschummelt - deswegen werden Bahnfahrer jetzt häufiger kontrolliert.

Sind alle Namen eingetragen, hat jeder einen gültigen Ausweis dabei und ist es wirklich schon nach neun Uhr morgens? Bei Bahn-Ländertickets wie dem Bayernticket müssen Fahrgäste einiges beachten. Da es dabei offenbar immer wieder zu Verstößen kommt, hat die Bahn in Bayern für 14. bis 27. Oktober verstärkte Kontrollen angekündigt. Neben den Zügen der Deutschen Bahn sind auch Bayerische Regiobahn (BRB), Bayerische Oberlandbahn (BOB) und Meridian-Züge betroffen. Das teilte die Bayerische Regiobahn (BRB) auf ihrer Internetseite mit.

Nach Angaben des Privatbahn-Betreibers seien die Ländertickets für die Bahn eine wichtige Einnahmequelle mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro. Durch bewussten und unbewussten Missbrauch der Spartickets komme es jedoch zu Einnahmeverlusten für die Bahn - deshalb wird nun häufiger kontrolliert. Wegen des Verlustgeschäfts sei es mittelfristig denkbar, dass die Bahn die Ländertickets gar nicht mehr anbieten werde.

Das Bayernticket für die zweite Klasse kostet 25 Euro, pro Mitfahrer kommen noch einmal 7 Euro dazu. Maximal können fünf Personen mit einem Bayernticket fahren. Die Zahl der Mitfahrer muss aber vorab angegeben werden, das Ticket ist auch nicht übertragbar. Deshalb müssen die Namen von Anfang an eingetragen werden. Alle Mitfahrer müssen außerdem einen gültigen Ausweis vorzeigen können.

Kosten, Züge, Gültigkeit: Das müssen Sie zum Bayernticket wissen

Das Bayernticket gilt in allen Regionalzügen, S-Bahnen, U-Bahnen, Trams und Bussen im Verkehrsverbund sowie fast allen Linienbussen in Bayern. Das Bayernticket gilt auch auf ausgewählten Strecken in andere Bundesländer und nach Österreich. Welche das sind und welche Ausnahmen es gibt, zeigt eine genaue Auflistung der Bahn. Das reguläre Bayernticket gilt werktags von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts und an Wochenenden, Feiertagen (inklusive Mariä Himmelfahrt) sowie am 24. und 31. Dezember bereits von 0 Uhr bis 3 Uhr des nächsten Tages. Etwas günstiger ist das Bayernticket Nacht, das von Sonntag bis Donnerstag von 18 Uhr bis 6 Uhr gilt sowie am Freitag, Samstag und an Feiertagen von 18 Uhr bis 7 Uhr. Es gibt auch ein Bayernticket für die erste Klasse. (ida)

