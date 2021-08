Beet & Blumen

Mehr Schnecken als je zuvor? Zerschneiden ist das humanste

Plus Sommerwetter hat es in sich: Zwar wächst alles prächtig, Pflanzen ebenso wie Unkraut. Doch besonders wohl in Beeten fühlen sich Schnecken. Und nicht nur die.

Von Daniela Hungbaur

Dieser Anblick kann selbst das tierfreundlichste, friedliebenste Gärtnergemüt zum Mörder werden lassen: Wohin das Auge blickt, ziehen sie ihre Schleimspuren und fressen ratzeputz alles zusammen, was ihnen vor die Fühler kommt. Am liebsten sorgfältig gepflanzten und gepflegten Salat sowie junges Gemüse. Nun ist das Schimpfen der Hobbygärtner über Schneckenplagen wahrlich nicht neu. Wie man den Kriechern am besten den Kampf ansagt, gehört zum regelmäßigen Ratgeberkanon aller einschlägigen Hobbygärtnerlektüren. Doch in diesem Jahr haben sie allen Grund zur Klage: So viele waren es lange nicht. Das sagt Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie. Und nicht nur Schnecken machen Hobbygärtnern in diesen Tagen zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

