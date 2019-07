Bei Mittenwald: Felssturz reißt über 100 Schafe in den Tod

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremem Unwetter in Teilen Schwabens und Oberbayern. Seit dem Nachmittag ziehen hier schwere Gewitter mit Orkanböen, Hagel und Starkregen durch.

Bayern

Nach einem Urteil schließen viele Naturbäder

Plus Viele bayerische Gemeinden machen Sprungtürme, Rutschen und Flöße an ihren Seen dicht. Nach einem Urteil fürchten sie Klagen - denn wer ist bei Unfällen schuld?