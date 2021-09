Eine Million mehr als vor 20 Jahren: Mehrheit der Bayern pendelt zur Arbeit

Neue Zahlen der Bundesregierung zeigen: Immer mehr Bayern arbeiten außerhalb ihres Wohnortes. Ohne Auto geht für die allermeisten gar nichts.

Die Bayern sind ein Volk der Pendler. Zwei Drittel der Angestellten haben einen Arbeitsplatz, der außerhalb des eigenen Wohnortes liegt. Insgesamt machen sich – meist am Morgen – 3,6 Millionen Menschen auf, um ins Büro, in die Fabrik, oder die Firma zu fahren. Das sind eine Million oder 40 Prozent mehr als vor 20 Jahren, wie aus Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervorgeht. Rechnet man Beamte und Selbstständige dazu, sind es 5,2 Millionen Pendler.

Im Durchschnitt beträgt ihr einfacher Arbeitsweg 17,5 Kilometer. Am weitesten pendeln demnach die Menschen im Landkreis Landsberg, nämlich 26,69 Kilometer. Den im Schnitt kürzesten Weg zur Arbeit (10,2 Kilometer) haben die Pendler in der Stadt Passau.

Pendeln ist ein Problem für den Klimaschutz

Die Entwicklung kann man als Erfolg der starken bayerischen Wirtschaft lesen oder darin ein Problem sehen. Denn von den 5,2 Millionen nutzen die Allermeisten das eigene Auto oder das eigene Motorrad, um zur Arbeit zu kommen. Um genau zu sein 71 Prozent oder 3,64 Millionen. Auf dem Weg hin und zurück wird viel Kohlendioxid in die Luft geblasen. Im Verkehrssektor muss aber in den kommenden Jahren massiv CO 2 eingespart werden. So steht es im Klimaschutzgesetz.

Wie in Bayern sieht es in ganz Deutschland aus. Im benachbarten Baden-Württemberg pendeln zum Beispiel laut Statistischem Landesamt 5,9 Millionen Menschen, um zur Arbeit zu gelangen. Die Strecke dorthin ist im Mittel ähnlich lang wie in Bayern.

Es müsste mehr davon auf den Gleisen geben: Ein Regionalzug am Münchner Hauptbahnhof. Foto: Frankhoermann/sven Simon

Bahn und Bus sind in beiden Bundesländern keine echte Alternative. Nur 11 Prozent setzen sich in Bayern in die die Öffis. Jeder Zehnte schwingt sich für den Arbeitsweg auf das Rad, zu Fuß gehen 8 Prozent. Die Zahlen stammen aus dem Mikrozensus für den Freistaat aus dem vergangenen Jahr. Wie in Bayern nutzt auch in Baden-Württemberg mit 13 Prozent nur eine Minderheit den öffentlichen Nahverkehr. Im Unterschied zum Freistaat schwingen sich nur 3 Prozent der Baden-Württemberger auf das Rad oder gehen zu Fuß. Satte 84 Prozent wiederum steigen in den eigenen Wagen oder setzen sich auf das Motorrad. Die jüngsten Daten aus dem Südwesten stammen aus dem Jahr 2017, könnten sich also mittlerweile geändert haben.

Auslastung der Pendlersache ist Geheimsache bei der Bahn

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke aus München hat die gesammelten Daten zu Bayern bei der Bundesregierung abgefragt. Von den Ergebnissen überrascht ist sie nicht. „Die Anfrage zeigt den schlechten Zustand des öffentlichen Schienen- und Nahverkehrs in Bayern. Viele Beschäftigte sind auf ein eigenes Auto angewiesen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen“, sagte Gohlke unserer Redaktion. Für sie ist die gestiegene Pendelei auch die Folge einer gescheiterten Wohnungsbaupolitik, die es nicht geschafft hat, die Mieten bezahlbar zu halten. „Immer mehr Beschäftigte sind deshalb dazu gezwungen, ins Umland ziehen."

Die Linke fordert deshalb einen Ausbau der Bund- und Bahnverbindungen sowie ein Jahresticket von 365 Euro nach Nürnberger Vorbild auch für die Landeshauptstadt München. Jeden Tag pendeln 187.000 Beschäftigte mehr oder weniger weit aus dem Umland in die größte Stadt Bayerns. Wie stark die Pendlerachsen der Deutschen Bahn ausgelastet sind, wollte Gohlke auch wissen. Doch die Bundesregierung stufte die Antwort darauf als vertraulich ein, weil es sich um Betriebsgeheimnisse des Staatskonzerns handele.

